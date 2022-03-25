Упродовж місяця поліція знешкодила близько сотні ДРГ, - Єнін
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України правоохоронці затримали близько сотні ДРГ.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в МВС відзначають активність диверсійно-розвідувальних груп.
"Тільки органи Національної поліції за місяць цієї війни знешкодили близько сотні диверсійно-розвідувальних груп загальною кількістю понад 500 осіб", - сказав Єнін.
Зокрема, правоохоронці сьогодні на території Подільського району Києва затримали чотирьох диверсантів, які фотографували блокпости та інші військові об’єкти і передавали цю інформацію російським спецслужбам.