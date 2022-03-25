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Сподіваємось, що 26 березня буде відкритий гуманітарний коридор на Херсон, - Верещук

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Сподіваємось, що 26 березня буде відкритий гуманітарний коридор на Херсон, - Верещук
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Російська Федерація дозволить у суботу автомобілям ООН проїхати гуманітарним коридором до Херсона.

"На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами про відкриття для машин ООН гуманітарного коридору і вони обіцяють завезти медикаменти та продукти. Подивимося, але нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон", - сказала Верещук під час національного телемарафону в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Вона наголосила на гострій необхідності у відкритті гуманітарних коридорів у Київській області в населені пункти, "куди ми ще не змогли потрапити", в Чернігівській області.

Верещук також розповіла, що російські окупанти не пускають машини до Маріуполя і охочі евакуюватися з міста змушені долати часто пішки десять і більше кілометрів, "що для хворих та літніх людей дуже важко".

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Топ коментарі

  • Михайло
    Зелена ху.ня! На Херсон треба не гумкоридор, який тобі русня ніколи не дасть, або збреше, а нах.й гнати москальню!
  • Ustym Karmaliuk
    не гуманітарний коридор, а танковий треба відкривати! час повертати Херсон, скільки люди мають терпіти окупацію?
  • radeon
    У Зе всі "талановиті".Клейма ніде ставити.Тільки ніхто з них не турбується про Україну,в них відстоюють інтереси виключно кацапів.
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