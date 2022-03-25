Сподіваємось, що 26 березня буде відкритий гуманітарний коридор на Херсон, - Верещук

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Російська Федерація дозволить у суботу автомобілям ООН проїхати гуманітарним коридором до Херсона.

"На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами про відкриття для машин ООН гуманітарного коридору і вони обіцяють завезти медикаменти та продукти. Подивимося, але нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон", - сказала Верещук під час національного телемарафону в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила на гострій необхідності у відкритті гуманітарних коридорів у Київській області в населені пункти, "куди ми ще не змогли потрапити", в Чернігівській області.

Верещук також розповіла, що російські окупанти не пускають машини до Маріуполя і охочі евакуюватися з міста змушені долати часто пішки десять і більше кілометрів, "що для хворих та літніх людей дуже важко".

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