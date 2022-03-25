Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй
4 13717
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підсумки минулого напередодні саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Поговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - написав президент.