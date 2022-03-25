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Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй

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Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підсумки минулого напередодні саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Поговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - написав президент.

Також читайте: Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
    Руцкій ізик, НАТО нєт...
  • Дмитрий Гайдарченко
    ❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

    Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

    Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
  • Юрій Яцуляк
    Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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