У Пентагоні заявили, що Росія більше не має повного контролю над Херсоном, - The New York Times
Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російських окупантів.
"Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем", - пише видання.
Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники оборони. Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві, сказав представник Пентагону.