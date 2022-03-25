У Німеччині будуть штрафувати за рашистський символ "Z"
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У Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Поліцію Нижньої Саксонії вже поінформували, що публічне використання цього символу на підтримку російської агресії проти України може бути кримінальним злочином.
Штраф загрожує і прихильникам цієї символіки у Баварії. У міністерстві юстиції Баварії заявили, що місцеві правоохоронні органи "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".