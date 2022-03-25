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Байден заявив солдатам США у Польщі, що вони "все побачать", коли будуть в Україні: в Білому домі запевнили, що американські війська не відправлятимуть до України

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Байден заявив солдатам США у Польщі, що вони "все побачать", коли будуть в Україні: в Білому домі запевнили, що американські війська не відправлятимуть до України
Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрівся з американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Байден захоплювався діями українського народу, який за його словами, демонструє рішучість.

Звертаючись до військових президент США заявив, що "вони все побачать самі, коли будуть там".

"Жінки, молоді люди стоять перед бісовим танком і просто кажуть, що не підуть і стоятимуть на своєму. Вони неймовірні", - наголосив президент США.

Водночас журналіст Ендрю Фейнберг зробив офіційний запит до Білого дому з проханням прокоментувати заяву Байдена.

"Прессекретар Білого дому сказав мені: "Президент чітко сказав, що ми не посилаємо американські війська в Україну, і ця позиція не змінюється", - йдеться в повідомленні журналіста.

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Топ коментарі

  • Владислав Масич
    Все-таки варто визнати, що підарашка інколи може генерувати хороші ідеї - поняття "відпускників", наприклад)
  • Вячеслав Галушка
    Наверно американцы знают больше чем мы про планы бункерного шизофреника. Похоже к сожалению, что третьей мировой не избежать. Кстати у нас как-то не акцентировали в новостях, но в Европе уже находится 100 тысяч военных США.
  • Ksenia VB
    Воно і ясно.
    У відпустку поїдуть.
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