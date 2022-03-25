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У верхівці РФ зараз конфлікти, всі доводять, що у провалі плану "взяти Київ за три дні" винні не вони, - Данілов

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У вищому військово-політичному керівництві РФ наразі з'ясовують стосунки.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз триває з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва російської федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ", - розповів він.

За словами Данілова, в РФ вже звільнили частину генералів, а іншу частину наші ЗСУ "звільняють вантажем "200". 

Водночас секретар РНБО наголосив, що російська загроза не зникла, оскільки окупанти не склали руки і не підняли білий прапор.

"Ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, бо люди світла завжди перемагають, а ми і є люди світла", - підсумував він.

Також читайте: В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов

Топ коментарі

  • Александр Юр
    Винні українці, що не дали взяти Київ ні за три дні, ні за тиждень, ані за місяць. ))))
    Так ***** й перекажіть. Хай застрелиться.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Відповідати перед судом Божим і людським вони всі будуть
  • vlah
    -Всё-таки, ну, почему буква Z?

    -Просто половину свастики ********.
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