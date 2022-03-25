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Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно

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Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України присвоєно:

  • АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
  • АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
  • ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
  • ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
  • ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту
  • ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику

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