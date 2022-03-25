Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно
5 9217
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України присвоєно:
- АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
- АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
- ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
- ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
- ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту
- ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику