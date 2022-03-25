Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні
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Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.
"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні. Це була щира і відверта розмова, яка тривала майже годину. Незабаром вони домовилися знову провести розмову", - йдеться в повідомленні.