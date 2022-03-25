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Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні

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Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні. Це була щира і відверта розмова, яка тривала майже годину. Незабаром вони домовилися знову провести розмову", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Джонсон друг а Си гнида
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Сейчас нет гнид. Все играют свою роль в утилизации козломордии. Просто нужно давать надежду на наличие союзников пока вода не закипела☝😁
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