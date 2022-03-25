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Окупанти покинули Снігурівку, можлива провокація з їхнього боку, - Кім

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Окупанти покинули Снігурівку, можлива провокація з їхнього боку, - Кім
Російські військові у п'ятницю ввечері залишили м. Снігурівка (Миколаївська обл.), однак є ймовірність, що вони завдадуть удару по зазначеному населеному пункту і спробують обвинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться, типу орки відійшли зі Снігурівки, але сховалися…. 2 варіанти: 1. Вони тупі. 2. Вони хочуть ударити по Снігурівці і сказати, що це ми", - написав Кім.

При цьому він уточнив, що "так, вони тупі" і додав, що українські військові ніколи не обстрілюють своїх громадян і свої міста.

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Топ коментарі

  • Smert Moskaljam
    Поехали в Чернобаевку.
  • Антип61
    Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
  • Welt Schmerz
    То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
    (і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
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