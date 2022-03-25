Глава Міноборони Чехії Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч Вишеградської четвірки: Для угорських політиків нафта РФ важливіша за українську кров

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Угорщину на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони Вишеградської четвірки. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала Вишеградську четвірку і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

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