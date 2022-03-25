Озброєння України – це найкоротша дорога до миру, - Порошенко

На думку Петра Порошенка найкоротшою дорогою до миру є озброєння України з боку партнерів і союзників.

Про це він заявив в ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее Время, який є медіапроектом Радіо "Свобода" та "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Отже постачання озброєння Україні і є найкоротша дорога до миру", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.

"Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України", – вважає лідер "ЄС".

"Позиція друга – це закрите небо, не обов`язково натівськими ракетами. У нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили більше 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців", – зауважив Порошенко.

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"Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо", – переконаний політик.

"Для нас є мотивація величезна, бо ми б’ємося за свою землю, за свій народ, за свої родини, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони собі навіть відповісти не можуть. Вони не мають мотивації – і тому програють", – наголосив Порошенко.