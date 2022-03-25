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Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов

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Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов
Українська розвідка спільно з лісниками найближчим часом готує полювання на російських окупантів.

Про це в інтерв'ю виданню The Nation заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що незабаром настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розкриється справжнє пекло", - наголосив він.

Водночас Буданов зазначив, що Україна має багато інформаторів у російській армії.

Також він розповів, що ГУР розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.

Також читайте: Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Просять бути обережними і не підбирати зі старих трупів або на дорозі десь таку ху*ню! Почнеш забивати патрони - мінус руки!
  • Иллария Соняшникова
    Гарних новин багато не буває.
    Цю криваву суку не треба дні в якому разі обмінювати.

    "Українські військові взяли в полон відому снайперку "Багіру" Ірину Старикову з тимчасово окупованих територій.

    За словами волонтера Влада Іванова, на її руках кров щонайменше 40 людей, включаючи мирних жителів."

    Автор: t.me/operativnoZSU
  • ladyar
    Пекельна кухня.
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