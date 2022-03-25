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Євросоюз прийняв рішення купувати газ на платформі спільних закупівель, аби Москва не могла маніпулювати окремими країнами

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Євросоюз прийняв рішення купувати газ на платформі спільних закупівель, аби Москва не могла маніпулювати окремими країнами
Держави-члени Європейського союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

У висновках йдеться, що Європейська рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".

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"Заповнення сховищ газу в усьому Союзі має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", - йдеться у висновках

Крім того, робота також буде спрямована на завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж та працювати над гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    русский Орбан, иди *****!
  • Dima30
    Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 25 березня.
    "Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
  • Mora Zfayfer

    нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
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