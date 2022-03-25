"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня

В "Укрзалізниці" оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці".



Розклад евакуаційних поїздів на 26 березня:



Київ, вокзал Дарниця:

9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.



Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 - №229/230 Харків -Ужгород,

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.



Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Краматорськ:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

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Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Крім того нагадується, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.