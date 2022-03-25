"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня
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В "Укрзалізниці" оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці".
Розклад евакуаційних поїздів на 26 березня:
Київ, вокзал Дарниця:
9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 - №229/230 Харків -Ужгород,
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Крім того нагадується, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.