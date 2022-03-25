США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу та прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден

США готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями та постраждалими від війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Сьогодні вдень у Польщі я провів брифінг про гуманітарну відповідь на вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати готові надати додатково 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу та прийняти до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії", - зазначив він.

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