США фіксують перекидання російських військ із окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії до України

Російські військові перекидають в Україну війська, дислоковані в окупованих регіонах Грузії, як підкріплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив високопосадовець Пентагону, інформує американський телеканал CNN.

"США спостерігали "переміщення деякої кількості військ з Грузії", – сказав він журналістам.

При цьому чиновник додав, що Пентагон не може назвати кількість військ, що перекидаються Москвою, і терміни їх перекидання, оскільки не відслідковував їх переміщення з повітря.

Американське оборонне відомство також не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що Кремль заявив про пріоритетність своєї діяльності в регіоні Донбасу.

За оцінками США, російські сили мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є "надводними бойовими кораблями", чиновник сказав, що "більшість інших – це амфібійні кораблі".

"Ми бачили, як вони переміщуються в Азовське море для проведення десанту, щоб спробувати поповнити запаси в Маріуполі, але ми не бачили, щоб вони рухалися до Одеси", – додав чиновник.

Зазначимо, що російські війська були розміщені у Грузії після того, як Росія вторглася до країни у 2008 році. Вони розташовані на територіях невизнаних "республік" Абхазія та Південна Осетія.

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