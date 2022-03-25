США фіксують перекидання російських військ із окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії до України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив високопосадовець Пентагону, інформує американський телеканал CNN.
"США спостерігали "переміщення деякої кількості військ з Грузії", – сказав він журналістам.
При цьому чиновник додав, що Пентагон не може назвати кількість військ, що перекидаються Москвою, і терміни їх перекидання, оскільки не відслідковував їх переміщення з повітря.
Американське оборонне відомство також не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що Кремль заявив про пріоритетність своєї діяльності в регіоні Донбасу.
За оцінками США, російські сили мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є "надводними бойовими кораблями", чиновник сказав, що "більшість інших – це амфібійні кораблі".
"Ми бачили, як вони переміщуються в Азовське море для проведення десанту, щоб спробувати поповнити запаси в Маріуполі, але ми не бачили, щоб вони рухалися до Одеси", – додав чиновник.
Зазначимо, що російські війська були розміщені у Грузії після того, як Росія вторглася до країни у 2008 році. Вони розташовані на територіях невизнаних "республік" Абхазія та Південна Осетія.