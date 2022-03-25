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На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"

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На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили: особового складу – до 100; танки – 8; БТР – 7 (з них пошкоджено – 1);  БМП – 7; ББМ – 1; АТ – 8; БПЛА – 2; УР-77 – 1

Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на сході країни відбито 6 атак, знищено 100 окупантів, 4 танки, 9 САУ та гармат, 1 РСЗВ, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Добра новина ,Слава нашим героям ! Слава ЗСУ ! Слава Украіні !
  • Саша Пончик
    Так держать. Ватоскот должен быть втоптан в Украинскую землю.
  • Александр Карин
    На прикладі ЗСУ мають виховуватись армії всього світу.
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