YouTube та Instagram заблокували акаунти полку "Азов": Акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного Маріуполя
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YouTube заблокував канал полку "Азов", також заблоковано сторінку полку в Instagram.
Про це полк "Азов" повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Заблоковано наш YouTube-канал "Azov media", який існував ще з часів заснування батальйону "Азов". Також було заблоковано нашу нову сторінку в Інстаграм. Цей акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники закликають підписуватись на інші сторінки полку "Азов".
YouTube-канал "АЗОВ 4308".
Twitter "АЗОВ"
Та на акаунт для зв'язку.