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"Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

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"Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що в України дуже багато інформаторів в РФ, зокрема в Чечні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Nation, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є багато інформаторів у російській армії, не тільки в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їхньому керівництві", - наголосив він.

Також, за словами Буданова, в України багато інформаторів у Чечні.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. Водночас більшість окупантів навіть не встигли дістатися Києва", - додав глава ГУР МО.

Також читайте: Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов

Топ коментарі

  • Василий Перминов
    Як на голову розвідки забагато шоу.
    Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
  • Перехватчик
    Дядюшка Шу


    @*****

    ·
    23 мар.



    В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.

  • chishichka kivi
    Буданов ти Буданов, навіщо це ти триндиш. Понабирають по Жовтій газеті прахвесионалов, ойойойой! "Молчание - золото"!
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