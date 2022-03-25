Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців

Українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя, й забезпечити їм можливість повернення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомила голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу.

"Хочу прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття в Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного хреста.

Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну", - йдеться в повідомленні.

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