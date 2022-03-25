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Ситуація в Маріуполі залишається трагічною через огидний цинізм російських окупантів, - Зеленський

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Ситуація в Маріуполі залишається трагічною через огидний цинізм російських окупантів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про цинізм окупантів, які не допускають в Маріуполь жодних гуманітарних вантажів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям", - наголосив президент.

"Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі дуже детально інформувати народи інших країн. Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Ситуации в Мариуполе могло и не быть, если бы кое-кто укрепил оборону юга страны, а не клепал годами бесполезные дороги Украины, по которым тошно ездить, видя горы трупов мариупольцев у подьездов многоэтажек (см. фото на цензоре в телеграме)
  • ALEX BLACK 81798d64
    зеботику,а ти всі слова прочитав?"...могло и не быть..."!ти розумієш різницю між підготовкою к нападу і підготовкою к "шашлычкам на майские"?там же літерами написано,що ціх жертв могло би і не бути!чи тобі за розуміння на капає,зеботику?
  • Serg Sergeev
    Пиз-ц..... Надоели эти наивные сопли лоха..... А Илловайск это не цинизм? А срыв оборонного заказа и ракетной программы? А ремонт дорог и мостов по которым сейчас ездят аггрессор это цинизм или дибилизм? А мир в глазах х-ла и постоянные попытки опять в них заглянуть? А уголовные дела против волонтёров и атошников? А слив инфы и вранье про Вагнер? А как называется дать возможность сбежать Медведчуку и вывести самолёты? Я уже не говорю про наход на свободе Шуфриче, Бойке, Мураеву их продажным подпевалам... Продолжающей работать УПЦ МП...
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