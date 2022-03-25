Українців попереджають про можливе мінування будинків на звільнених від ворога територіях
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбуці.
"Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно! В зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць у тих містах та селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!", - йдеться в повідомленні.
В управлінні українцям порадили дотримуватися правил у разі виявлення підозрілих предметів:
- В жодному разі не чіпайте його;
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102);
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета;
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", - наголосили у відомстві.