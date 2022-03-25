Німеччина продовжить допомагати Україні зброєю, - Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що ФРН може і надалі допомагати Україні щодо озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина працює над тим, щоб посилити підтримку України у всіх сферах. Це, як ви знаєте, теж підтримка в постачанні зброї. Про це ми дуже мало говоримо, тому що наші українські партнери попросили, щоб ми деталі не надавали, але це тільки одна сфера", - зазначила вона.

Посол наголосила, що Німеччина може і надалі допомагати Україні у сфері озброєння.

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