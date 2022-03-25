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У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко

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У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко
У міністра оборони РФ Сергія Шойгу стався інфаркт. Саме тому він не з'являється на публіці з середини березня.

Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Інфаркт у Шойгу стався після жорсткого пред'явлення з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну.

Наразі він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному шпиталі імені М. Н. Бурденка", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    союзмультфільм там попав а не шойгу ))))
  • Радость
    обширный ))) а у Герасимова сразу 2
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    1 ч



    ТАСС. Российская армия переходит ко второй фазе спецоперации. Теперь взятие городов будет происходить в подмосковном парке "Патриот", потому что с украинскими городами почему-то ничего не выходит.
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