У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко
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У міністра оборони РФ Сергія Шойгу стався інфаркт. Саме тому він не з'являється на публіці з середини березня.
Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Інфаркт у Шойгу стався після жорсткого пред'явлення з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну.
Наразі він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному шпиталі імені М. Н. Бурденка", - йдеться в повідомленні.