"Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні чекають, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"А тепер пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне – не зупинятись. Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись", - сказав очільник ОП.

"Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії. Чим швидше, тим краще", - додав голова ОП.

Він зауважив, що "розпродаж розпочався" і російські олігархи масово продають свої літаки.

"Що ж, у олігархів - безполітна зона і закрите небо настали раніше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - наголосив Єрмак.

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