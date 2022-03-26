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У Славутичі тривають бойові дії, тероборона протистоїть окупантам, - мер міста Фомічов

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У Славутичі тривають бойові дії, тероборона протистоїть окупантам, - мер міста Фомічов
У Славутичі сьогодні тривали бої з російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

"Сьогодні в Славутичі було важко! Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але у нас точно не рівні сили! Наша ТрО протистоїть армії загарбника і наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку!" - написав мер.

Також він повідомив, що в ході бої є загиблі, але кількість та імена уточнюються.

Крім того мер Славутича додав, що працює наразі дистанційно.

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 96773614
    Ну як можна перемогти народ, у якого поліція тільки на Полтавщині з початку нападу орків вилучила у громадян 11 танків, 2 бронетранспортери, 4000 тисячі набоїв, 8 кулеметів, та іншої військової техніки.
  • Oleksandr Yushchuk
    Тримайтесь, хлопці та дівчата.
    Нетішин з Вами.
    На жаль зараз допомогти не маємо змоги.
    Все буде Україна!
  • Autorare Autorare
    Можна , якщо поліція буде вилучати у громадян зброю
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