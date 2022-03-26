У Славутичі тривають бойові дії, тероборона протистоїть окупантам, - мер міста Фомічов
8 17710
У Славутичі сьогодні тривали бої з російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.
"Сьогодні в Славутичі було важко! Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але у нас точно не рівні сили! Наша ТрО протистоїть армії загарбника і наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку!" - написав мер.
Також він повідомив, що в ході бої є загиблі, але кількість та імена уточнюються.
Крім того мер Славутича додав, що працює наразі дистанційно.