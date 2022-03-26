Депутат КПРФ Савостьянов закликає провести "денацифікацію" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану
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Депутат КПРФ Сергій Савостьянов закликає розпочати військову агресію проти країн Балтії, Польщі, Молдови та Казахстану.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський депутат пропонує провести військову операцію в країнах Балтії, Молдові, Польщі та Казахстані
Депутат Сергій Савостьянов із КПРФ відкрито закликає не зупинятися на одній Україні та розширити межі військової операції з демілітаризації та денацифікації", - йдеться в повідомленні.