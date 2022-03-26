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Через провали в Україні знято з посади командувача 1-ю танковою армією окупантів Киселя, - Цимбалюк

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Через провали в Україні знято з посади командувача 1-ю танковою армією окупантів Киселя, - Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію що командувача першої танкової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Киселя зняли з посади через великі втрати рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк зазначив: "У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенант Кисіля Сергія Олександровича.

Нагадаємо, що раніше також було знято з посади заступника командувача 1 танкової армії".

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Топ коментарі

  • Patrick Bond ab3dd2dd


  • siveryanin
    Манкурти.
  • Dust
    Кисель - українське призвище, і загалом чи не кожний другий рашист за призвищем етнічний українець, але чого ж вони так подуріли в кацапії ?
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