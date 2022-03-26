Новини • Війна

Росія обіцяє Європі багато крові, - Подоляк про ініціативу російського депутата з "денацифікації" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

20 96830
Росія обіцяє Європі багато крові, - Подоляк про ініціативу російського депутата з "денацифікації" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану
Росія, ймовірно, планує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат КПРФ Савостьянов закликає провести "денацифікацію" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 96773614
    Стадо, яке бориться в чергах за цукор, ніколи не зрозуміє людей, котрі борються за свою незалежність.
  • Александр Карин
    А мультікі про "АналоГовнет" будуть?
  • Лилия Стацкая
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини