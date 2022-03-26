Розголошення інформації в ЗМІ зривало контракти на постачання зброї до України, - Міноборони

Поширення несанкціонованої інформації про військову допомогу Україні від партнерів дає ворогу можливість коригувати свої дії.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"У нас було вже декілька прикрих фактів, коли люди з радощів, з вдячності тій чи іншій країні намагалися написати про те, що готується допомога ось така-то, що Україні нададуть таку-то зброю чи таку амуніцію, і потім через ворожі дії російської федерації у нас зривалися контракти та постачання. І тому в умовах війни ми сьогодні намагаємося мінімізувати витік інформації про те, яка допомога нам надається. Крім того, що нам перешкоджають в укладенні цих контрактів і в поставці самої допомоги,.. це дає можливість ворогу коригувати свої дії", - підкреслила заступник міністра.

Вона нагадала, що відповідно до закону, який ухвалила Верховна Рада, за поширення несанкціонованої інформації про міжнародну військову допомогу, а також за оприлюднення до офіційного повідомлення Генерального штабу ЗСУ інформації про пересування, місцеперебування, бойові дії українських військ запроваджено кримінальну відповідальність.

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"Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про пересування, місцезнаходження українських військ, про бойові дії, про те, приміром, що зайнятий якийсь рубіж, але війська там не закріпилися. Якщо цю інформацію подають до того, як подав офіційно Генеральний штаб, за це буде наставати кримінальна відповідальність", - сказала Маляр.

За її словами, є приклади, зокрема по Київській області, коли очевидці виклали позитивну, здавалося б, інформацію, але це була незавершена оборонна операція, "і насправді це загрожує збільшенням втрат особового складу та активізує надмірно противника".

"Тому ми повинні всі розуміти, що про бойові дії, які тривають зараз, не можна говорити, поки не оприлюднить Генеральний штаб. Як би нам не хотілося оці проміжні перемоги всім разом озвучити й радіти їм", - додала заступник міністра оборони.

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