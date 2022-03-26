Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону, - Генштаб ЗСУ
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни перекидають до кордону додаткові артилерійські підрозділи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.
Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)".