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До Бердянська завезли борошно, проблем із хлібом не буде, - міськрада

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До Бердянська завезли борошно, проблем із хлібом не буде, - міськрада
За даними української розвідки, російські загарбники хочуть змусити мешканців Токмака перейти на рублі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради, передає Укрінформ.

"Після кількох днів очікування в місто вдалося доставити борошно для хлібокомбінату - 30 тонн... Факт наявності в місті борошна та дріжджів дозволяє говорити, що перебоїв із хлібом не буде", - заявили у міськраді.

Там також запевнили, що вартість хліба не зростатиме.

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