ЄС швидко позбудеться залежності від російських енергоносіїв, - Шольц
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це пройде набагато швидше, ніж дехто міг би бажати", - сказав Шольц про те, коли Німеччина та ЄС позбудуться енергозалежності. Втім, дату він не назвав.
Канцлер не підтримав вимогу низки країн (зокрема, Іспанії, Греції, Італії та Португалії) щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ, заявивши, що вирішувати проблему треба іншими шляхами. Водночас Шольц підкреслив позицію Берліна про те, що в ЄС можуть бути лише добровільні спільні закупівлі газу, додавши, що закупівлями в ЄС займаються багато приватних компаній і так має залишатися.
Лідери ЄС обговорювали контрзаходи в енергетиці на тлі війни в Україні близько дев'яти годин в п’ятницю. Усі погодилися з тим, що треба ставати більш незалежним від російського енергетичного імпорту.