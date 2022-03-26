Російська армія здійснює ряд заходів для посилення окупаційного режиму на захоплених територіях, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які заходи здійснюють російські війська на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.

"Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину. А правозахисники дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених, - Тарута