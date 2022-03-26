ОП нагородить компанії, які швидко пішли з РФ, - Єрмак
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Офіс Президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною нагородою.
Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже чимало компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений, що ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір", - сказав він.
За словами Єрмака, "ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі президента відзначатимемо спеціальною нагородою "Відзнака Миру".
"З величезною подякою від українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей усього світу", - сказав Єрмак, додавши: "Адже байдужість і мовчання – це співучасть".