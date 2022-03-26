ОП нагородить компанії, які швидко пішли з РФ, - Єрмак

Офіс Президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною нагородою.

Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже чимало компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений, що ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір", - сказав він.

За словами Єрмака, "ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі президента відзначатимемо спеціальною нагородою "Відзнака Миру".

"З величезною подякою від українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей усього світу", - сказав Єрмак, додавши: "Адже байдужість і мовчання – це співучасть".

Читайте: "Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", - Єрмак