Все більше країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни-члени НАТО підтримують ідею про миротворчу місію в Україні, при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

"Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", - розповів глава польського уряду в Брюсселі на прес-конференції після засідання Ради Європи.

Моравецький зазначив, що деякі лідери країни на саміті були налаштовані скептично щодо ініціативи віце-прем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського щодо миротворчої місії в Україні.

"Хотілося б, щоб вони представили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, де втікають люди", - сказав він.

Прем'єр Польщі вказав, що державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, можна уявити собі найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити й гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", - зазначив Моравецький.

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