В Україні вже розпочали виплати пенсій за квітень, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що хвиля виплат пенсій найближчими днями охопить усю державу.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Є важливі новини від наших урядовців. Перше. Вони вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку.

Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу", - сказав президент.

За словами Зеленського, також за програмою "єПідтримка" людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень.

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