Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ
"Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".
Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери".
В інших тимчасово окупованих містах Запорізької області - м. Мелітополь та Енергодар - із залученням можливостей так званою "Радою промисловців та підприємців", намагаються надати максимальне сприяння місцевим фермерам у постачанні з тимчасово окупованою території АР Крим добрив, палива та інших стратегічних матеріалів, задля прискорення посівних робіт.