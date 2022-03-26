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Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії

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Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії
Окупанти у місті Мелітополь Запорізької області планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє  Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ

 "Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".

Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери".

В інших тимчасово окупованих містах Запорізької області - м. Мелітополь та Енергодар - із залученням можливостей так званою "Радою промисловців та підприємців", намагаються надати максимальне сприяння місцевим фермерам у постачанні з тимчасово окупованою території АР Крим добрив, палива та інших стратегічних матеріалів, задля прискорення посівних робіт.

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Топ коментарі

  • Тунгусский метеорит
    Знайдуться. Бо місцева вата бачить, що "нароту дамбаса" вся їх зрада зійшла з рук, все те їх топтання українських прпорів, биття наших полонених, всю ту підлоту і ненависть до України, яка їх годує. Навпаки, ми про них так зворушливо турбуємося, пенсії їм платим, дитячі виплати та іншу соціалку їх ополченочкам, квартири їм даєм у себе, які вони потім продають і продовжують жити в ОРДЛО, бо їм там добре за наш кошт жити. І ні натяку про покарання за зраду. "Наріт дамбаса" отримує жирні пенсії за померлих родичів, ще від Раші якісь копійки, гуманітаркою їх завалили. В цілому повна безкарність за зраду, навіть навпаки, носимося з ними як з писаною торбою. От вони і нахабніють.
  • Elena Jewellery
    Фальшифих рублів напечатали, хоча і справжні вже по ціні туалетного паперу
  • Dust
    щиро " радіти на відеокамери" -

    улыбнитесь! вас снимают на 12 лет за коллаборацию !
    попередьте аленєнєй що флешка буде в СБУ - ентузіазму у них стане менше
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