Макрон хоче провести евакуацію у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною

Президент Франції Емманюель Макрон обговорить з Путіним умови "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас були дуже конкретні обговорення з мером Маріуполя та українською владою. Потім ми будемо вести переговори з російською стороною", - сказав він під час пресконференції.

За словами Макрона, операція буде проведена з Туреччиною і Грецією з евакуації мирних жителів, які хочуть покинути осаджене місто.

Під час телефонної розмови Макрона і Путіна Франція вимагатиме від Росії зняти облогу Маріуполя, щоб цивільні особи, які бажають покинути Маріуполь, могли евакуюватися, а гуманітарна допомога могла бути направлена тим, хто вирішив залишитися, уточнили в Єлисейському палаці.

"Ми організуємо все в найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб, ще 150 тисяч жителів живуть в катастрофічних умовах", - сказав Макрон.

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