Нам треба бути готовими до всього, - керівник Сумської ОВА Живицький про можливе застосування хімічної зброї
4 1998
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як планує готувати область до можливої хімічної атаки з боку ворожих російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це йдеться у відеозверненні Живицького
"Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю…
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Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність.
Нам треба бути готовими до всього…
Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки.
Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися.