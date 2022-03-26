Байден зустрінеться із Дудою та виступить у Польщі із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня завершить свою поїздку до Європи у Варшаві.

Як повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван, у суботу він планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з "великою промовою" щодо війни в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться "ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії".

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Як повідомив радник журналістам, Байден також говоритиме про "контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток", перш ніж сісти на літак, щоб повернутися до Вашингтона.

Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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