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Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

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Росія зосередилась на спробі захоплення східної частини України, - Reuters
Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник з Міноборони США.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу. 

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    не нужно лишней бровады, там парни наши кровь проливают, и если штаты нам сообщают про их планы, это ни чего не значит , нужно понимать с кем мы воюем, у них отрезвление уже приходит, и воевать они будут уже не так как в первую неделю , и мы это уже видим, так что поменьше бровады и лозунгов , все только начинается , по настоящему начинается, недооценивать врага - опасно.
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Путлер нацист и всегда таким был, а вот это помпезное празднование 9 мая, это не более чем операция прикрытие. Кто у него друзья? Рогозин зиговавший в молодости, медведчук, янукович и лукашенко чьи отцы прислуживали немецким нацистам. Как и сам путлер служивший в ГДР и наверняка там вдохновился идеями Гитлера. Кстати тут можно и объяснить его патологическую ненависть к украинцам, так как именно мы больше всех потеряли людей, что бы остановить гитлера
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    росія неагресивна,росія країна терорист!
    Вбивати мирне населення,незаконно вивозити на свою територію дітей та стариків? Бомбити там,де написано ДІТИ.
    21 століття,а такі жахливі нелюдські вчинки.Орки знищують націю,а весь світ коментує.....
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