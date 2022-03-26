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США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна

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США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна
США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш, якого цитує Defense News

Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці "точні питання", сказав Буш, розглядаються прямо зараз.

Напередодні стало відомо, що в оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим Штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger. Зазначалося, що Києву терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger, - CNN

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    судя по тому, как "падают" кацолеты с пепелацами, американские и английские друзья не оставили Украину один на один с мокшанщиной... низкий поклон... а то, что помогают тихо и требуют не разглашать информацию - это абсолютно правильно... потому что украинские дипламаты и прочая пиарящаяся шушера так привыкли языками чесать, что пора ввести полицию для обрезки языков и чистки мозгов...
  • Виктор Дийнега
    Мы и Байрактары все скупим. русня тут будет пылать ярким пламенем за наших побратимов, стариков, женщин и детей. За каждую живую и погибшую душу ответят мрази.
  • Uzer Uzer
    Первые - Raytheon Missile Systems.
    Вторые - Raytheon и Lockheed Martin.
    Оба частники. Для производства нужен заказ. Для заказа деньги. Для всего вместе - решение конгресса.
    В этом и заключается разница между демократиями и авторитарными системами. К сожалению, оперативно только в авторитарных.
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