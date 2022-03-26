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Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського і Шмигаля, - радник міністра оборони

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Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського і Шмигаля, - радник міністра оборони
Бойовики російської ПВК "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю CNN розповів радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.

Радник міністра оборони зауважив, що українська розвідка відстежувала бойовиків в Україні та за її межами, кілька з них були ліквідовані всередині країни.

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Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Подождите, писали же раньше, что они же ещё готовили покушение на Ермака.
    А также на Демченко, Портнова, Татарова, Рабиновича, Мертветчука и Януковоща.
  • Бенина Мама
    Кстати, по Конституции в случае гибели Президента его места занимает Спикер ВР, а не Премьер. Но на Стефанчука у вагнеровцев кишка тонка, т.к. он надёжно прикрыт Юзиком.
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