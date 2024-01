Українська ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників, - британська розвідка

Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, найімовірніше, була змушена замість цього використовувати більше БпЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їхнє виснаження", - пише розвідка.

Також повідомляється, що Велика Британія наклала санкції на ще 65 фізосіб та підприємств, причетних до вторгнення в Україну. Так, під санкції потрапила, зокрема, оборонна компанія РФ "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших дронів.

