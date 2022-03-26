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Українська ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників, - британська розвідка

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Українська ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників, - британська розвідка
Українська ППО істотно обмежила пілотовані польоти Росії, тому країна-агресор планує використовувати більше безпілотників.

Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, найімовірніше, була змушена замість цього використовувати більше БпЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їхнє виснаження", - пише розвідка.

Також повідомляється, що Велика Британія наклала санкції на ще 65 фізосіб та підприємств, причетних до вторгнення в Україну. Так, під санкції потрапила, зокрема, оборонна компанія РФ "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших дронів.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українській ППО-вдалого полювання...
  • And Kansay
    Перекройте кацам поставкі с алі експрес і беспілотнікі закончатся.
  • Renatkz
    Главное рашистких летчиков не обменивать.Чтобы обучить летчика нужно куча денег и времени.
    И после окончания войны не выдавать рашке а посадить в тюрьму лет на 40 чтобы не могли больше бомбить женщин и детей и больниц и школы.
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