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В Україну прибула партія зброї з Німеччини

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В Україну прибула партія зброї з Німеччини
В Україну для боротьби із російською окупаційною армією прибула партія зброї з Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє DW.

Уточнюється, що Берлін передав Києву 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та вісім мільйонів патронів для пістолетів.

За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

Як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї Україні.

Також читайте: Німеччина продовжить допомагати Україні зі зброєю, - Фельдгузен

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Топ коментарі

  • Вячеслав Галушка
    МГ-3 то є файний кулемет, з великим досвідом приборкання москальні))
  • Joshua Merlin
    это вместо слов "доброе утро" тем свинорылым козломордым проституткам-мамкам и алкоголикам-папкам на мокшанщине, 86.6% которых поддерживают убийство украинцев... чтобы им лучше пилось и лучше спалось... только вот когда порожденного ими урода размажет по стенкам башни танка, то они не получат похоронки... и ипотеку не закроют...
  • Дин Проффитт
    прототип этого пулемёта MG-42 , которому уже 80 лет ) Основной принцип работы остался тот же . но он так же эффективен и по сей день .
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