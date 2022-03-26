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У трьох районах на Сумщині тривають активні бої, - Живицький

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У трьох районах на Сумщині тривають активні бої, - Живицький
У трьох районах Сумщини - Конотопському, Охтирському та Сумському - тривають активні бої.

Про це сказав у своєму відеозверненні у Телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський - активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців", - сказав Живицький.

Він додав, що тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.

Керівник ОВА також звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її із Сумською ОВА і "не перетворювати війну на політику". Все це, наголосив керівник ОВА, може зашкодити нашій перемозі.

Загалом Живицький сказав, що його прогнози щодо Сумщини "стримано-оптимістичні", він висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Поляки хочуть Калінінградське воеводство собі.?
    Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.
  • Sumski
    Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
  • Bob Fayn
    Японці замислились над своїми островами?
    Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
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