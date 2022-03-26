США планують запровадити санкції проти компаній РФ, які постачають товари військовим і розвідслужбі, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб, у тому числі компоненти подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Про запровадження нових обмежувальних заходів може бути оголошено вже наступного тижня.

Санкції міністерства фінансів Штатів стануть продовженням ударів Вашингтона і союзників по цілій низці секторів економіки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Зокрема, ці обмеження спрямовані на блокування або заборону операцій з організаціями або людьми, пов'язаними з агресією Москви.

Як зазначають офіційні особи США, російський уряд значною мірою покладався на ключові західні та міжнародні технології для функціонування своєї оборонної промисловості. Нові санкції призначені для компаній, що входять до закупівельних мереж РФ, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.

Очікується, що серед підсанкційних компаній, які раніше потрапляли до "чорного списку" міністерства торгівлі США, будуть: "Сернія Інжиніринг", московська компанія Sertal, а також чотири підставні компанії, які "Сернія" і "Сертал" використовують для спрощення закупівель для збройних сил.

Санкції американського Мінфіну стосуються будь-яких фінансових операцій, що загрожує позбавити ці компанії можливості вести бізнес будь-де.

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Санкції в поєднанні з обмеженнями експортного контролю також відрізають доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, а також до фінансування і компонентів, необхідних для їхнього виробництва всередині країни.

За словами керівника відділу глобальних санкцій і ризиків в Асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з відмиванням грошей Джустіни Вокер, у сукупності ці заходи "можуть мати дуже великий вплив, який потім пошириться на всю російську економіку". Вона додала, що хоча деякі із заходів експортного контролю націлені на технічні можливості уряду і збройних сил, чимало також зачіпають економіку в цілому.

Адміністрація Байдена також планує запровадити обмежувальні заходи щодо технологічних компаній, які також надають допомогу Кремлю у веденні війни. Серед тих, хто потрапив під санкції, - АТ "НДІ-Вектор", АТ "Мікрон".

Крім того, розглядаються можливі санкції щодо iGrids (має партнерські угоди з декількома фірмами, що займаються технологіями та кіберзахистом, включно з "Лабораторією Касперського").

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