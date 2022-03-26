Під час визволення Лук’янівки загинув боєць полку "Азов" Денис Котенко з позивним Шкіпер. ФОТО

Денис загинув, визволяючи від рашистів село Лук’янівка, що на лівому березі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ , про смерть Дениса Котенка повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, де чоловік працював у пресслужбі.

"Наш світлий хлопець. Наш мужній Захисник. Наш найкращий, найталановитіший колега загинув…", - йдеться у повідомленні.

Денис Котенко - ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. А з 2021 року чоловік працював у Міністерстві у справах ветеранів України.

Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Котенко не всидів на місці, і знову став на захист країни, і знову став Шкіпером.

"Ми переживали за нього. Але, щоб не хвилювати його, жартували: "Ти ж броньований, ми знаємо", а Денис відповідав: "Та все добре!"" - додають у Мінветеранів.

Денису було 25 років. У нього залишився маленький син.

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